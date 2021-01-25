استشاري يحذر من كثرة تناول البرتقال: تخشن الأسنان

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور أحمد عز، استشاري طب الأسنان، إن هناك الكثير من المشروبات تؤثر بشكل سلبي على شكل الأسنان، مثل التدخين، وشرب القهوة او الشاوي أو أي مشروب به لون غامق.

وتابع "عز"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن المواظبة على غسيل الاسنان من الممكن تقليل اصفرار الاسنان.، مضيفًا أن كثرة تناول البرتقال أو الليمون لا يؤثر على الاسنان بشكل كبير، ولكنه يخشن سطح الأسنان بشكل بسيط.

وأضاف استشاري طب الاسنان: " ممكن ناكل برتقال كتير، ولكن يجب أن نشرب كوباية مياه بعد البرتقال، لإزالة الأحماض التي تتعلق بالاسنان بعد تناول البرتقال".

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