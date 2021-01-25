ليلى أحمد زاهر لمتابعيها تروج لمسلسها الجديد عبر "انستجرام"

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه


نشرت الفنانة ليلي أحمد زاهر، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، للترويج لمسلسلها الجديد الذي يعرض حاليا "في بيتنا روبوت".

وعلقت ليلى أحمد زاهر على الصورة قائلة " ‎اقوله يمين ميروحش شمال اقوله شمال ميروحش يمين.. ‎كما قال الشاعر هشام جمال ".

وتشارك كل ليلي أحمد زاهر ودلال عبدالعزيز في بطولة أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنانة شيماء سيف، ويشارك فى البطولة هشام جمال، عمرو وهبة.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

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