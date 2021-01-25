والدة طفلة التعرية على يد والدها: "حالتها سيئة وعندها نزلة شعبية حادة"

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قالت "آمال"، والدة الطفلة الرضيعة التي ظهرت في مقطع فيديو يقوم والدها بتجريدها من ملابسها في قرية بانوب مركز نبروة بمحافظة الدقهلية، إن ما فعله زوجها ويدعى رمضان انتقاما منها، وإن حالة ابنتها سيئة للغاية ولديها نزلة شعبية حادة.





وأضافت "آمال"، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، أن زوجها "رمضان " يريد الانتقام منها، فقد أجبرها على فطامها وهى في عمر 7 أشهر"، مؤكدة أنها تركت منزل الزوجية منذ عدة أشهر لوجود خلافات دائمة معه، وذهبت لمنزل والدها، مشيرة إلى أن زوجها دائم الشجار معها.



وتابعت: "منذ زواجي وأنا أتعرض للتعذيب على يد زوجي، كما أنه صورني عارية، ووضع السكينة في جنبي، وجعلني أقول كلام بالخطأ ووضع السكينة على رقبتي، وأجبرني على التوقيع على دفتر إيصالات أمانة".



وأكملت قائلة: "زوجي رمضان كان دايما ما يتهمنى بأني على علاقة بخطيبي السابق قبل الزواج منه.. وأنا مليش أي علاقة به"، وناشدت جميع الجهات المسؤولة الوقوف بجوارها من بلطجيته وعنفه المستمر معها".





