أرملة الشهيد ياسر عصر: تكريم الشهيد في احتفالية الشرطة شرف عظيم

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت صفاء سليمان، أرملة الشهيد اللواء ياسر عصر، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسرتها اليوم شرف كبير، وبمثابة "تاج على رأسها".

وأشارت "صفاء"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى ان الرئيس السيسي يولي أسر الشهداء اهتمام كبير، وكانت متوقعة أن يتم تكريمهم خلال احتفالية عيد الشرطة، مضيفة: "الدولة مهتمة بيا وبأولادي.. ويشعروا بما نحن به".

وأضاف أن الشهيد ياسر كان إنسان فاضل، ومتفاني في عمله، متابعة: "كان بيحب بلده وتراب بلده"، لافتة إلى أنه كان يرى أن انقاذ أرواح المواطنين شرف عظيم.

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