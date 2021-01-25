توامبا يقود التعاون للفوز على ضمك

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
قاد الكاميروني ليندر توامبا مهاجم التعاون فريقه الى الفوز على ضمك 3-1، بعد تسجيله لـ"هاتريك"، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين.

وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي انتظر حتى الدقيقة 6 حينما تمكن مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا من افتتاح التسجيل بعد تلقيه كرة من دفاع ضمك ليسددها قوية في شباك الضيوف.

ورد ضمك سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 9 بعدما تمكن لاعبه الكرواتي دوماغوج انتوليتش من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني واصل التعاون هجومه ونجح مهاجمه توامبا بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 47 بعد تلقيه تمريرة من زميله السنغالي عبدولاي ساني ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك. وعند الدقيقة 65 ازدادت صعوبة المباراة على ضمك بعد رد لاعبه عبدالعزيز مجرشي.
وكثّف التعاون هجومه وتمكن مهاجمه توامبا بتسجيل الهدف الثالث لفريقه والشخصي الثالث له عند الدقيقة 87 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك ضمك.

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نادي التعاون ضمك توامبا الكرة السعودية السعوية

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