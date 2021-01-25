محافظ الغربية: تضحيات الشرطة مستمرة من معركة الإسماعيلية حتى الآن



وأشار "رحمي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى ان تضحيات رجال الشرطة ممتدة منذ معركة الإسماعيلية وحتى الآن، حيث أنهم يقومون بمكافحة الإرهاب، وتأمين البلاد، مهنئا قوات الشرطة بعيدهم، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يحميكم، فأنتم مصدر الأمن والأمان".



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وتحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، حيث يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال وزارة الداخلية بعيدهم، وقام الرئيس بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.



قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن عيد الشرطة هو ذكرى مجيدة لمعركة الإسماعيلية، ودليلا على تضحيات رجال الشرطة.