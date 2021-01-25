كل سنة وأنت طيب.. دنيا عبدالعزيز تهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز على تهنئة صديقها الفنان القدير صلاح عبدالله الذي يحل عيد ميلاده اليوم الخامس والعشرين من يناير.

ونشرت دنيا صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : كل سنة وأنت طيب ربنا يخليك لينا يا عم صلاح.

يشار أن دنيا عبد العزيز تخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "اللي ملوش كبير"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

ومن ناحية أخرى، قام الفنان محمد صبحي مؤخرًا في احتفالية 50 عامًا من الابداع بتكريم الفنانة دنيا عبد العزيز، ومنحها جائزة الإبداع الفني.

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