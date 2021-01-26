أول محافظة تكسر حاجز المليون.. إحصائيات حول التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية

تخطو الدولة المصرية، بخطوات ثابتة نحو منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تعتبر محافظة الإسماعيلية أولى المحافظات التي كسرت حاجز المليون في عدد المواطنين الذين سجلوا بالمنظومة، فضلًا عن إجراء الفحص الطبي الشامل لـ72 ألفا و594 مواطنًا.





ويرصد " الفجر "، كل ما تريد معرفته عن الإحصائيات الهامة حول منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية.





١. تعتبر محافظة الإسماعيلية أولى محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد التي كسرت حاجز المليون في تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة.





٢. ووصل إجمالي المواطنين المسجلين بالمنظومة نحو مليونا و118 ألفا و993 مواطنا حتى الآن، وتم فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلي للمواطنين.





٣. وبلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 81،63% من إجمالي السكان بالمحافظة، البالغ عددهم مليون و370 ألفا و806 مواطنين.





٤. وبلغ عدد المنشآت الصحية المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي، نحو 66 منشأة، وتشمل: "12 مستشفى، و20 مركزا صحيا، و34 وحدة صحية".





٥. تم إجراء الفحص الطبي الشامل لـ72 ألفا و594 مواطنًا بالإسماعيلية ضمن عمليات الفحص الطبي الشامل التي تتم للمسجلين بالمنظومة الجديدة.





٦. وتشمل الفحوصات: "الباطنة، والأسنان، وصورة دم كاملة، وتحاليل طبية شاملة".





٧. وتبلغ تكلفة منظومة التأمين بمحافظة الإسماعيلية، 10 مليارات و125 ألف جنيه.





تفاصيل إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل

وكانت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، قد انطلقت في محافظة بورسعيد يوليو الماضي في 26 وحدة صحية و7 مستشفيات، ليحصل 920 ألف مواطن على الخدمة بعد سداد الاشتراكات، كما تتحمل الدولة كامل الاشتراكات والمساهمات عن المواطنين غير القادرين .





وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، رسميا، في نوفمبر الماضي، معلنا إيمان الدولة المصرية بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة، وتحقيقا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم.





وتعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل، حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، تستهدف خفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.



