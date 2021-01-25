مستشار أردوغان السابق يكشف سعى الحكومة للتخلص من زعيم المعارضة التركية

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر

أكد المستشار السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، عاكف بيكى، أن الحكومة التركية تسعى للتخلص من زعيم حزب الشعب الجمهورى كمال كليتشدار أوغلو، وخلعه من منصبه. 

 

وقال فى تصريحات له، إن الحكومة التركية تنوى إجراء تعديلات على قوانين الأحزاب السياسية، في سبيل التخلص من زعيم المعارضة التركية، وأوضح أن سبب السعى للتخلص من كليتشدار أوغلو أنه دائمًا ما يعارض مقترحات حزب العدالة والتنمية"، حسبما نشر موقع تركيا الآن.

 

وكشفت وسائل إعلام تركية عن اتجاه النظام التركى لتشييد سجون جديدة بميزانية تتجاوز 11 مليار ليرة اعتبارًا من 2021، ونقلت صحيفة "سوزجو" التركية عن مصدر لم تسمه، أنه وفق البرنامج الاستثمارى لعام 2021 الذى نشرته الرئاسة التركية، فإن المبلغ المرصود لتشييد السجون الجديدة هو 11 مليار و104 ملايين ليرة.

 

 

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة التركية كانت قد بدأت العام الماضى فى تشييد 6 سجون جديدة، وتعتزم البدء فى بناء سجنين منفصلين آخرين هذا العام، بولايتى "موغلا"، و"توقات" على مساحة تبلغ 124 ألف و617 مترًا مربعًا، وسيتم الانتهاء منهما فى عام 2024، بحسب شبكة " العين".

 

ولفتت إلى أن حجم المنطقة المغلقة للسجون قيد الإنشاء تجاوزت 5.3 مليون متر مربع، مشيرة إلى أنه وفقًا للبرنامج الاستثمارى للعام الجارى، تم بحلول نهاية 2020، تحويل 4 مليارات و449 مليون ليرة إلى سجون بنيت فى 42 ولاية مختلفة.

 

كما ستحول الحكومة 2 مليار و246 مليون ليرة من ميزانية الدولة حتى نهاية العام الحالى للإسراع فى بناء هذه السجون واستكمال بعضها، وفق المصدر نفسه، كما تضمن البرنامج إنفاق 219 مليون ليرة هذا العام على 6 سجون، من المتوقع أن تتكلف مليارًا و667 مليون ليرة إجمالاً.

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