العربي: تنفيذ منظومة تطويرية بالغرف التجارية تتناسب مع رؤية مصر 2030

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أعلنت غرفة القاهرة التجارية حالة طوارئ لتنفيذ خطة تطوير وتنمية على كافة المستويات طبقًا لخطة الاتحاد العام للغرف التجارية التطويرية على مستوى غرف المحافظات.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ خطة تطوير تتماشى مع الخطة العامة للدولة ورؤية 2030 .

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع أمس مع كافة موظفي غرفة القاهرة باختلاف درجاتهم الوظيفية لاستعراض خطة التطوير والاستماع للآراء والاستفسارات المختلفة ؛ حتى يكون تطبيق منظومة التطوير شامل كافة الرؤى لموظفي غرفة القاهرة.

وشدّد "العربي" على أن خطة التطوير تستهدف كل ما يتعلق بالغرف التجارية على الصعيد التجاري والصناعي والخدمي والإداري ، وتاهيل موظفي الغرف التجارية بالتدريب على كافة البرامج الحديثة في المجالات المختلفة لتمكينهم من مواكبة منظومة التطوير التي سيقوم بتطبيقها الاتحاد العام للغرف التجارية بالأساليب التكنولوجية العالمية الحديثة.

وأكّد رئيس اتحاد الغرف التجارية على أنه سيتم وضع كافة الآراء والمقترحات البناءة للموظفين في الاعتبار ودراستها والاستفادة منها في تطبيق منظومة التطوير التي تستهدف وضع الغرف التجارية المصرية في مقدمة  الغرف العالمية وليس محليا فقط ، حيث إن هذا يصب في صالح اقتصاد بلدنا القومي وتطويره وتنميته في الفترة القادمة.

جاء ذلك في الوقت الذي تلقى فيه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من الاستفسارات والمقترحات من موظفي الغرفة حول سبل إنجاح منظومة التطوير على المستوى الإداري والخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها وأيضا على مستوى مطالبهم الوظيفية والإدارية بما يحقق الرقي والتقدم لغرفتهم ولكافة الخدمات التي تقدمها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميكنة الغرفة التجارية غرفة القاهرة التجارية رؤية مصر 2030 الغرف التجارية

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قبل المونديال.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعة

مساعد زيدان يكشف السبب وراء استبدال هازارد

منذ نصف ساعة

كلوب: مستوى ليفربول لم يتراجع بسبب صلاح

منذ أقل من ساعة

تفاصيل تجديد عقد ديانج مع الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ يوم

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ حوالي 7 ساعات

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. لجنة الحكام تستقر على إيقاف طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان شهراً

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الغرفة التجارية بالإسكندرية: تأسيس شركة لإنشاء سوق للخضروات ومنطقة لوجستية

اتفاقية تعاون مشترك بين غرفتي القاهرة وسوهاج لدعم التجارة والصناعة والاستثمار

"الغرف التجارية" تعلن حالة الطورائ استعدادًا لشهر رمضان

"الغرف التجارية" تعلن انتظام العمل بالأسواق وزيادة معروض السلع

اتحاد الغرف التجارية يكشف عن موعد الانتقال للمقر الجديد

تعميم مبادرة تحاليل "كورونا" علي منتسبي اتحاد الغرف التجارية بكافة المحافظات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

08:18 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

01:39 م

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات