الكنيسة الكلدانية تهنئ الرئيس السيسى بعيد الشرطة

Advertisements

قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه يتقدم بأرق التبريكات للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيد محمد توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة العيد 69 للشرطة المصرية.



وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نصلي لربنا أن يحمي أبنائنا من قوات الشرطة المصرية".