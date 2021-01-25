انتهاء جولة المحادثات بين تركيا واليونان بشأن أزمة شرق المتوسط

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:46 م
المتوسط - أرشيفية
المتوسط - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بانتهاء جولة المحادثات بين تركيا واليونان بشأن أزمة شرق المتوسط.

 

وقد بدأت المحادثات التركية اليونانية، في وقت سابق، بشأن أزمة شرق المتوسط.

 

وقال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر تركيا مشكلة وعاملا مزعزعا للأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وأكد دندياس في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الأوروبي يرى أيضاً العلاقات مع تركيا تتجاوز مسألة الخلاف مع بعض أعضائه.

 

وحثت اليونان، في وقت سابق الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء بحق سلوك تركيا "المشين" على خلفية تحركاتها الاستفزازية شرق المتوسط.

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