تراجع واردات الأردن من النفط 48%

انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 48.5 بالمئة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الماضي إلى 1.11 مليار دينار (1.56 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردني اليوم الإثنين.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية نوفمبر 2019 نحو 2.16 مليار دينار. ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.