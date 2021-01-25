حملات مكبرة لرفع المخلفات وتعقيم المنشأت في كفر الشيخ

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ عدد من الحملات لرفع المخلفات، ومسح الطرق، وتسليك خط خفض المنسوب، واستمرار تعقيم وتطهير المساجد والمنشأت الحكومية.

حيث أشرفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق،على حملة نظافة ليلية بحي شمال بطريق المطحن،لرفع المخلفات على جانبي الطريق،ورفع تجمعات المياه من موقف الأرياف بعد انتهاء مشكلة الصرف الصحي به متابعة تطهير مصرف خالد من قرية أبيوقا حتى مدخل العجوزين.

وتابع علي سلامة رئيس مركز ومدينة قلين، مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية بالمدينة، وقرية ميت الديبه،ومسح الطرق الرئيسية بقرى مركز قلين،وتسليك خط خفض المنسوب بقرية الزعويلي بشباس عمير قلين

وأشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم على الحملات التي شهدتها القطاعات الحكومية والخدمية،لرفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق للمواطنين،واستمرار تعقيم وتطهير المساجد والمنشأت الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومتابعة انتظام سير العمل بجميع الوحدات الصحية الريفية على مستوى المركز وكيفية تكثيف أعمال تطهير وتعقيم كافة المنشأت الحكومية والخدمية والتي يتردد عليها المواطنين بشكل عام.

وأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على تغيير خط 4 بوصة بطول 200متر بقريه دمرو بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيدي سالم، كما تابع أعمال رفع المخلفات،وإزالة الإشغالات.

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