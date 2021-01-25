قبل المونديال.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من لجنة التخطيط بالأهلي غلق ملف رحيل مروان محسن عن الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.





ويتمسك موسيماني بمروان محسن ويرغب في استمراره ضمن صفوف الأهلي في الفترة القادمة.





ويرفض المدرب الجنوب إفريقي رحيل مروان محسن كونه من العناصر الأساسية بالنسبة له وفي حاجة شديدة لمجهوداته خاصة مع اقتراب مونديال الأندية.





ويلتقي الأهلي مساء غد الثلاثاء مع بيراميدز اف سي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويستعد الأهلي للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة عقب مباراة بيراميدز من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية حيث يلتقي الدحيل القطري في الدور ربع النهائي.



