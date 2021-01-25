خبيرة مالية توضع أسباب تباين مؤشرات البورصة بجلسة اليوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:16 م
حنان رمسيس
حنان رمسيس
نيفين سمير
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن تحركات المؤشرات قد مالت نحو التباين وذلك للجلسة الثانية علي التوالي ، بعد الإرتفاعات التي إستطاع المؤشر تحقيقها  منذ بداية العام والتي تقدر بنسبة 1000 نقطة مع عودة المؤسسات لتكوين مراكز شرائية في الأسهم القيادية ثم عاد المؤشر الرئيسي الي أدائة العرضي وعاد المؤشر 70 والمؤشر 100 للأداء الايجابي .


وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أنه يرجع التباين في أداء المؤشرات وعدم إستقرار المؤشر الرئيسي في المنطقة الخضراء الي المراجعة الدورية للمؤشرات وخروج أسهم ودخول أسهم في كل مؤشر مما يدعم في اداء المؤشر إيجي أكس 70 بسبب الأسهم الخارجة منة ، وبسبب تغير منهجية مراجعة المؤشرات والتي  تهدف الي التعديل الجديد لمنهجية المؤشر في الإدراج،  إلى جانب معيار السيولة "قيم التداولات"، وإضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر حيث يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للإنضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث "السيولة "، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً.

وأضافت،  أن التعديل يستهدف تحقيق مزيد من الإستقرار في مكونات المؤشر وتجنب حذف عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث" السيولة" على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة، (Buffer Rule) ، وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وتحد من تغيير عدد كبير في الشركات خلال المراجعة الواحدة وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً، حيث يتم عمل قائمة تضم الشركات الـ 27 الأعلى من حيث السيولة وكذا المستوفاة لباقي المعايير، ثم يتم اختيار الـ 3 شركات المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم"28" وحتى "33" في الترتيب من حيث السيولة، من خلال مطابقتهم مع الشركات المكونة للمؤشر الحالي، حتى يستكمل عدد الشركات المكونة للمؤشر الى 30 شركة، هذا بالإضافة إلى معيار آخر يقضي بحذف الشركات التي يتم تصفيتها من المؤشر.


وتوقعت الخبيرة أنه بعد انتهاء المراجعة عودة تواجد كافة المؤشرات للمنطقة الخضراء مع وجود مستهدف لوصول المؤشر الرئيسي الي 12000 نقطة وهي نقطة مقاومة تاريخية للمؤشر.

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