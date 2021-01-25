تفاصيل تجديد عقد ديانج مع الأهلي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تمديد عقد أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة ‏القدم، لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.





جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود ‏الخطيب، رئيس النادي.





وأكد مصدر بالقلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن إدارة الأهلي حرصت على تعديل عقد ديانج وتمديده بعد تألق اللاعب بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، حيث كان يحصل على 450 الف دولار في الموسم.









وحسب المصدر، فإن اللاعب المالي بعد تمديد عقه سيحصل على 700 الف دولار في الموسم القادم تزيد 100 الف دولار في الموسم.









ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز والمقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.