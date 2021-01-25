تفاصيل تجديد عقد ديانج مع الأهلي
الإثنين 25/يناير/2021 - 02:35 م
اشرف عبد الناصر
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تمديد عقد أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.
جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.
وأكد مصدر بالقلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن إدارة الأهلي حرصت على تعديل عقد ديانج وتمديده بعد تألق اللاعب بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، حيث كان يحصل على 450 الف دولار في الموسم.
وحسب المصدر، فإن اللاعب المالي بعد تمديد عقه سيحصل على 700 الف دولار في الموسم القادم تزيد 100 الف دولار في الموسم.
ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز والمقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا