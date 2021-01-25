'هيكل' يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ69

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:25 م
أسامة هيكل وزير الإعلام
أسامة هيكل وزير الإعلام
ميسون أبو الحسن
بعث أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ69، وجاء نص البرقية كالتالي:

يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة، وذلك بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة المصرية الباسلة، داعيًا المولى عز وجل، أن يعيدها عليكم وعلى أبطالنا الساهرين على حفظ الأمن في كل ربوع مصرنا الغالية، بالخير واليُمن والبركات.

وأتمنى لسيادتكم ولجميع رجال الشرطة البواسل كل التوفيق والتقدم والازدهار، وأن يثبت الله أقدامكم، وينعم على شعبنا العظيم في ظل حمايتكم بالأمن والاستقرار، إنه نعم المولى ونعم النصير.

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