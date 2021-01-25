نقيب المحامين: هيئة قضايا الدولة تشرف على انتخابات الفرعيات

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
آيات عامر


أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، أن هيئة قضايا الدولة أخطرته الآن بموافقة المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار الجليل أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، على الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية.

وأكد النقيب علي موافقتهم على الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية التي ستجرى يومي 7، 8 فبراير 2021، والإعادة يومي 14، 15 فبراير 2021، وبأنه قد تم تشكيل اللجنة العليا التي سوف تتولى علي تنظيم هذا الإشراف القضائي على انتخاباتنا.

هذا وكانت أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والمشكلة من نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، برئاسة وكيل النقابة الأستاذ مجدي سخي، بيانا بشأن اجتماعها أمس الأربعاء، تضمن خمسة بنود بينها ما قررته اللجنة فيما يتعلق بطريقة التصويت وإبداء الرأي.

جاء ذلك بعد إجتماع اللجنة المشرفة على الانتخابات الأربعاء الموافق 2012021 بمقر النقابة العامة بكامل هيئتها وقد ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات والتي نوجزها في الآتي:

أولًا: الوقوف على كافة الإجراءات التنفيذية لإجراء الانتخابات في مواعيدها، وتبين للجنة أن جميع الإجراءات تسير وفق البرنامج المعد لها، وتم الانتهاء من كافة ما يخص إتمام الانتخابات في مواعيدها.

ثانيًا: قررت اللجنة فيما يتعلق بطريقة التصويت وإبداء الرأي:
أ- بالنسبة للنقابات التي تضم جزئية واحدة حتى سبع جزئيات، يتم اختبار سبعة أعضاء دون التقيد بأي جزئية.
ب- بالنسبة للنقابات التي تضم أكثر من سبع جزئيات يتم اختيار العدد المطلوب وفقًا لعدد الجزئيات الأكثر من سبعة حسب عدد الجزئيات لكل نقابة.
ج- سوف يتم وضع صندوق بكل لجنة للموافقة من عدمه على الميزانيات لكل نقابة فرعية.
د- في حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر تعلن اللجنة فوز الأقدم قيدًا.
ه- الفائز بالتزكية يظل اسمه بورقة إبداء الرأي لكي تعلن اللجنة القضائية فوزه وحتى لو حصل على صوته فقط.

ثالثًا: أكدت اللجنة على ضرورة الإشراف القضائي على عملية التصويت وإبداء الرأي والفرز وإعلان النتائج.

رابعًا: التزمت اللجنة بضرورة إجراء الانتخابات في الأماكن المحددة وفقًا لقانون المحاماة وهي غرف المحامين بالمحاكم، أندية المحامين، مقارات النقابات الفرعية.

خامسًا: راجعت اللجنة عدد اللجان بالمرحلتين الأولى والثانية وتبين أن أكثر من ثمانين بالمائة من اللجان داخل غرف المحامين بالمحاكم.

أخبار تهمك

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. لجنة الحكام تستقر على إيقاف طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان شهراً

منذ ساعة و نصف

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 3 ساعات

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 11 ساعة

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

منذ ساعة و 19 دقيقة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

كيف سيغير الرئيس "السيسي" شكل صناعة الذهب والمجوهرات بمصر؟

منذ أقل من ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ ساعتين و 30 دقيقة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل تجديد عقد ديانج مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:39 م

12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

08:18 ص

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

12:29 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

11:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات