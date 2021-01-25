السعيد: إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح"، خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة أسوان للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.  

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية"، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد"، إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلي جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلي الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

 وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة أسوان أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى  273 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسوان بخطة عام 20/2021 تبلغ 6,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 73% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,7% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة أسوان تصل إلى 31%. 

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسوان بخطة عام 20/2021 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة  2,7 مليار جنيه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 39,5%، ويخص قطاع الري  1,2 مليار جنيه بنسبة 17,8%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل  999,7 مليون جنيه بنسبة 14,5%، ويخص قطاع التنمية المحلية 383 مليون جنيه بنسبة 5,5%، وقطاع التعليم العالي  317 مليون جنيه بنسبة 4,6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,3مليار جنيه بنسبة 18,1%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية"، أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة أسوان في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه نحو 1.7 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 181 مليون جنيه لخدمات الطرق بالمحافظة.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية"، حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة أسوان إلى ملامح مبادرة حياة كريمة بالمحافظة حيث يبلغ حجم استثمارات المبادرة في المحافظة  345 مليون جنيه، وعدد القرى المستفيدة 13 قرية، ويبلغ عدد المستفيدين  60,8 ألف مواطن.

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تنمية محافظات الصعيد برنامج تنموي مُتسق ومتكامل السعيد اخبار مصر اخبار التخطيط اخبار الاقتصاد

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