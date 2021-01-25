في عيدهم.. السيسي يوجه رسالة إلى الشرطة والشباب وأسر الشهداء

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى شباب مصر، قائلا: "إن وطنكم يحتاج إلى سواعدكم الفتية، وجهودكم الصادقة لاستكمال طريق الإصلاح والبناء، ولتحقيق آمال كل المصريين في مستقبل مشرق".





وقدم "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 69 للشرطة، رسالة تقدير وعرفان في تلك المناسبة الوطنية التي يحفظها التاريخ للشرطة المصرية إلى كل رجال الشرطة الساهرين على أمن مصر في كافة أرجاء البلاد، موضحا أنهم يواصلون أداء عملهم للحفاظ على أمن البلاد.





وأضاف: "أتوجه بتحية عرفان لشهدائنا الأبرار في معارك النضال الوطني"، موجها رسالة لأبنائهم وأسرهم، قائلا: "إن مصر لم ولن تنساكم أبدا"، مشيدا بالشعب المصري الذي يعي قيمة الأمن والاستقرار.



