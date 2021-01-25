الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد اهتداء القدّيس بولس الرسول

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تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم بتذكار عيد اهتداء القدّيس بولس الرسول.

وكان القديس يهوديًا من سَبَطِ بنيامين يَضطَهِد كنيسَةَ الله، وكان حاضِرًا رَجْمَ اسْطِفانوس وحارِسًا ثيابَ الراجمين. وبَينَما هو يَحمِلُ رسائِلَ رُؤساءِ اليَهود الى دِمَشقِ لإضطِهادِ المَسيحيين ظَهَرَ لَه المسيح قائِلًا: "شاول شاول لِمَ تَضطَهِدُني"

غير أن هذه الإصابة قد جعلت منه منارة للعالم أجمع.

واختار الله الوقت الّذي يناسبه. فلنتعلّم من إذً من فم القدّيس بولس أن ما من أحد يمكنه أن يجد الرّب يسوع المسيح بمفرده. إنّ الرّب يسوع هو من تجلّى وكشف عن نفسه لبولس. وهذا يأتي بالتّوافق مع كلام الرّب: "لم تَخْتاروني أَنتُم، بل أَنا اختَرتُكم. فلتكن شفاعته وصلاته معنا. "

