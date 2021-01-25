السيسي: عقدنا العزم وعهدنا الله على أن نفعل ما هو في مصلحة وطننا وشعبنا

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استمرار اليقظة وبذل الجهد لمحاصرة وتطوق أي محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن، أو المساس بمكتسبات الشعب.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 69 للشرطة، إلى أننا نخوض اليوم معركة لا تقل ضراوة أو أهمية وهى معركة البناء من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مضيفا: "عقدنا العزم وعهدنا الله على أن نفعل ما هو في مصلحة وطننا وشعبنا دون النظر إلى أي عوامل أخرى".



