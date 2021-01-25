اليوم .. كندة علوش ضيفة وائل منصور ومنة عامر على إنرجي

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر


تحل النجمة كندة علوش ضيفة على برنامج "عيشها بإنرجي" اليوم في تمام الخامسة مساء، البرنامج الذي يقدمه وائل منصور ومنة عامر على إذاعة انرجي تردد 92.1. 


وشاركت كندة جمهورها ومعجبيها على السوشيال ميديا بوست تدعوهم فيه لمتابعة الحلقة والتي ستتحدث فيها عن أخر اعمالها الفنية، كما أكدت أنها سترد على جميع اسئلتهم عبر هاشتاج #كندةXانرجي.


يبث برنامج "عيشها بإنرجي" كل يوم ماعدا الخميس والجمعة في تمام الخامسة مساء وحتى السابعة.

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