في المدارس والجامعات.. 4 قرارات عن امتحانات "التيرم الأول"

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم

اتخذت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي خلال الساعات الأخيرة عدد من القرارات الجديدة بشأن الإمتحانات، في ظل الشائعات التي ظهرت على الساحة عن إلغاء الامتحانات أو تغيير شكلها.

إمكانية تأجيل الامتحانات إلى مايو
قالت وزارة التربية والتعليم إنه قد يتم تأجيل امتحانات الترم الأول للفصل الدراسى الثانى ويتم تقييم الطلاب من خلال امتحان واحد نهاية العام الدراسى.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن في حالة عودة الطلاب للفصل الدراسي الثانى وعدم استكمال الدراسة إلكترونيا وهذا أمر مستبعد ستقرر الوزارة قرار جديد بشأن الامتحانات.

وأضافت تقارير أنه سيتم تأجيل امتحانات الترم الأول لنهاية العام أى ستؤجل الاختبارات لشهر مايو حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى التى تشير إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني فى مايو 2021.

شكل امتحانات التربيةوالتعليم
وعن شكل امتحانات الفصل الدراسي الأول، قالت الوزارة إن الصفوف من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائى لا توجد امتحانات لهم طبقا لفلسفة نظام التعليم الجديد، حيث يتم تقييم الطلاب من خلال مهارات فردية وجماعية ويسلم ولى الأمر تقريرا عن أداء ابنه بكل فصل دراسى من قبل معلم الفصل، وبالنسبة لطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى تجهز الوزارة عدة طرق وآليات للتقييم أولها أداء الطلاب الامتحانات فى المدارس مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.


أما الصفين الأول والثانى الثانوى ستعقد امتحانات الترم الأول لهم إلكترونية على التابلت سواء من المدرسة أو المنزل.
 
لا تأجيل للامتحانات
وقالت الإعلامية لميس الحديدى، إن وزير التربية والتعليم أعلن موقفه من إمكانية تأجيل الامتحانات أو إلغائها، قائلة: "سألت الوزير عن تأجيل الامتحانات اليوم.. قالى لأ.. هذه رسالة لكل الطلاب إن أى حد متخيل إنه مفيش امتحانات بعد الإجازة.. لأ.. فيه امتحانات بعد الإجازة.. وقالى هنعلن كل التفاصيل قبل انتهاء الإجازة بأسبوع".

امتحانات الجامعات.. في موعدها
وبالنسبة لامتحانات الجامعات، قالت وزارة التعليم العالي إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020- 2021، أن الامتحانات في موعدها، وسيتم الإعلان عن الجداول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، فضلا عن عنوان الامتحانات حضوريا في الكليات.

وأضافت أنه تم التشديد على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي الثاني توزيع الطلاب في اللجان في ظل وإطار توجيهات الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا.

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