ملعب "المدينة" يستضيف نهائي النسخة الثامنة من دوري الشباب بالسويس
الإثنين 25/يناير/2021 - 12:34 م
محمود أبو الليل
استقرت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب بمحافظة السويس اختيار ملعب مركز شباب المدينة بحى الاربعين، لاستضافة نهائي البطولة في نسختها الثامنة، بين مركز شباب قرية عامر و مركز شباب سليم الحي والمقرر لها 9 فبراير المقبل، الساعة 12 ظهرا.
وسبق للملعب استضافة أكثر من نهائي للبطولة وكان اخرها في العام الماضي حينما فاز مركز شباب فيصل على مركز شباب السلام 2-1.
وجاء تأهل مركز شباب قرية عامر بعد الفوز على نظيرة مركز شباب السلام بضربات الجزاء، كما فاز مركز شباب سليم الحى على حساب مركز شباب الرائد بنتيجة 2/3.
ويصعد الفريق الفائز بالبطولة إلى التصفيات علي مستوى الجمهورية.
وسبق للملعب استضافة أكثر من نهائي للبطولة وكان اخرها في العام الماضي حينما فاز مركز شباب فيصل على مركز شباب السلام 2-1.
وجاء تأهل مركز شباب قرية عامر بعد الفوز على نظيرة مركز شباب السلام بضربات الجزاء، كما فاز مركز شباب سليم الحى على حساب مركز شباب الرائد بنتيجة 2/3.
ويصعد الفريق الفائز بالبطولة إلى التصفيات علي مستوى الجمهورية.