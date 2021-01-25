ملعب "المدينة" يستضيف نهائي النسخة الثامنة من دوري الشباب بالسويس

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
استقرت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب بمحافظة السويس اختيار ملعب مركز شباب المدينة بحى الاربعين، لاستضافة نهائي البطولة في نسختها الثامنة، بين مركز شباب قرية عامر و مركز شباب سليم الحي والمقرر لها 9 فبراير المقبل، الساعة 12 ظهرا.

وسبق للملعب استضافة أكثر من نهائي للبطولة وكان اخرها في العام الماضي حينما فاز مركز شباب فيصل على مركز شباب السلام 2-1.

وجاء تأهل مركز شباب قرية عامر بعد الفوز على نظيرة مركز شباب السلام بضربات الجزاء، كما فاز مركز شباب سليم الحى على حساب مركز شباب الرائد بنتيجة 2/3.

ويصعد الفريق الفائز بالبطولة إلى التصفيات علي مستوى الجمهورية.

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