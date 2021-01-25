نقيب الأشراف ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي: كانت عونا لمساعدة الفقراء والأيتام

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد


 نعى السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية مساء أمس، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا. 

وقال نقيب السادة الأشراف، إن التاريخ سيكتب بحروف من نور، ما قدمته الدكتورة عبلة الكحلاوي رحمها الله، لخدمة الدين الإسلامي، ونشرها لسماحته، ودورها في العمل الخيري، وكانت عونًا لمساعدة ‏الفقراء والأيتام.

 وتوجه نقيب السادة الأشراف، بخالص الدعاء إلى الله -عز وجل- أن يرحم الفقيدة ويشفع فيها علمها وأعمالها الصالحة وأن ينزلها منازل الأبرار، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

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