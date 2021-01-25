رئيس جامعة جنوب الوادي: مصر لن تنسى شهدائها من رجال الشرطة والقوات المسلحة

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بعث الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي برقية تهنئة الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة جاء فيها:

"يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة جامعة جنوب الوادي بأصدق التهاني القلبية بمناسبة الذكري التاسعة والستون لعيد الشرطة المصرية الباسلة، التي سطرت ملحمة مشرفه لقوات الشرطة المصرية التي تصدت بكل شجاعة وقوة لقوات الاحتلال البريطاني دفاعا عن عزة وكرامة الوطن والتضحيات والبطولات التي يقدمها رجال الشرطة البواسل طوال السنوات الماضية والحالية في محاربة الإرهاب الأسود والتصدي بكل قوة لأي محاولات من شأنها زعزعة استقرار الوطن.

وأضاف أن مصر لن تنسى شهدائها من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداءً للوطن، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل وأن يوفقهم في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد في ظل القيادة الحكيمة لفخامتكم.

كما بعث رئيس جامعة جنوب الوادي برقيات بهذه المناسبة للواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية- مدير أمن قنا هنأهم فيها بأعياد الشرطة.

