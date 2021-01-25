حجم إصدار السندات الخضراء يصل إلى مستويات قياسية العام الماضي

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:18 ص
سندات الخضراء
سندات الخضراء
رويترز

 

أظهر تقرير صادر عن مبادرة سندات المناخ يوم الاثنين أن إصدارات السندات الخضراء عالميا بلغت مستوى قياسيا مرتفعا عند 269.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي وقد تصل إلى ما بين 400 و450 مليار دولار هذا العام.

 

والسندات الخضراء فئة آخذة في النمو من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والتي تجمع رأس المال لمشاريع ذات فوائد بيئية مثل مشاريع الطاقة المتجددة أو وسائل النقل منخفض الكربون.

 

وعلى الرغم من أن الإصدارات بلغت مستوى قياسيا جديدا في 2020، فإن هذا الرقم كان أعلى بقليل من إجمالي عام 2019 البالغ 266.5 مليار دولار إذ تباطأت الإصدارات في الربع الثاني بسبب آثار أزمة فيروس كورونا قبل أن تتعافى في الربع الثالث.

 

وقال التقرير "كان لكوفيد-19 أثر سلبي كبير اقتصادي واجتماعي. وفي هذا السياق، فإن متانة أسواق التمويل الأخضر أدت إلى عام قياسي من الإصدارات... 2021 قد يتيح انتعاشا مستداما".

 

مبادرة سندات المناخ هي مؤسسة غير ربحية مقرها لندن تشجع الاستثمار في الاقتصاد منخفض الكربون.

 

وبدأت سوق السندات الخضراء في 2007.

 

وقال التقرير إنه في العام الماضي، كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للسندات الخضراء بقيمة إجمالية 51.1 مليار دولار، وتلتها ألمانيا بقيمة 40.2 مليار دولار وفرنسا 32.1 مليار دولار.

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