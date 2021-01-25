بدء المحادثات التركية اليونانية بشأن أزمة شرق المتوسط

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، ببدء المحادثات التركية اليونانية بشأن أزمة شرق المتوسط.

وقال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر تركيا مشكلة وعاملا مزعزعا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد دندياس في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الأوروبي يرى أيضاً العلاقات مع تركيا تتجاوز مسألة الخلاف مع بعض أعضائه.

وحثت اليونان، في وقت سابق الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء بحق سلوك تركيا "المشين" على خلفية تحركاتها الاستفزازية شرق المتوسط.