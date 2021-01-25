بكلمات مليئة بالحب.. هاجر الشرنوبي تُهنئ صلاح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرصت الفنانة هاجر الشرنوبي على تهنئة الفنان صلاح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده، مُتمنية من الله أن يمن عليه بالصحة والعمر الطويل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة هاجر الشرنوبي صورة لها برفقة الفنان صلاح عبد الله، وعلقت عليها قائلة :"كل سنة وحضرتك طيب ربنا يديك الصحة وطولة العُمر".

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان صلاح عبدالله حاليًا عرض مسلسل "في يوم وليلة" وهو بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران، من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل .

وفي سياق آخر، شاركت هاجر الشرنوبي مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سميح النقاش، ﺗﺄﻟﻴﻒ فداء الشندويلي، بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، محمد علي رزق.

أخبار تهمك

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

المرشح الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 9 ساعات

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

منذ ساعتين

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

بعد فشل الكيان الثوري.. عمرو أديب يوجه نصيحة إلى الهاربين في إسطنبول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. تحذير هام من الضرائب للممتنعين عن تقديم الإقرارات الضريبية

منذ ساعة و نصف

حقيقة اقتراب مدرب لايبزيج من تولي تدريب ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 ص

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

نجم الأهلي يصر على الرحيل

11:25 م

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

09:30 ص

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

02:06 ص

حقيقة اقتراب مدرب لايبزيج من تولي تدريب ريال مدريد

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات