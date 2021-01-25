بكلمات مليئة بالحب.. هاجر الشرنوبي تُهنئ صلاح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده

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حرصت الفنانة هاجر الشرنوبي على تهنئة الفنان صلاح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده، مُتمنية من الله أن يمن عليه بالصحة والعمر الطويل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت الفنانة هاجر الشرنوبي صورة لها برفقة الفنان صلاح عبد الله، وعلقت عليها قائلة :"كل سنة وحضرتك طيب ربنا يديك الصحة وطولة العُمر".



وفي سياق آخر، ينتظر الفنان صلاح عبدالله حاليًا عرض مسلسل "في يوم وليلة" وهو بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران، من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل .



وفي سياق آخر، شاركت هاجر الشرنوبي مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سميح النقاش، ﺗﺄﻟﻴﻒ فداء الشندويلي، بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، محمد علي رزق.