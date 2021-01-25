موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي، يوم السبت 30 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني.


وستقام المباراة بين ريال مدريد وليفانتي في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وقد حقق ريال مدريد الفوز في الجولة الماضية على حساب ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.


ويحتل فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة.

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