وزيرة الصناعة تبحث مع رئيس بنك التنمية الصناعية توفير تمويلات للمستثمرين في المجمعات الصناعية

عقدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع السيدة غادة البيلى رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية حيث تناول اللقاء سبل تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية والاليات المصرفية التى يتيحها البنك لتحقيق خطط ومستهدفات الحكومة لتنمية القطاع الانتاجى وعلى رأسه القطاع الصناعى وكذا المساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لمضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الاسواق العالمية ، حضر اللقاء حمدى عزام نائب رئيس مجلس ادارة البنك، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى .

وقالت الوزيرة ان التمويل يمثل أحد أهم العناصر المؤثرة فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ، ومن ثم فإن الوزارة حريصة على التواصل الدائم مع البنك المركزى وكافة البنوك ومن بينها بنك التنمية الصناعية والذى يعد احد ركائز الجهاز المصرفى المصرى وذلك بهدف اتاحة المزيد من الاليات التمويلية لقطاع الصناعة بكافة شرائحه الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للمساهمة فى ايجاد كيانات صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية .

واشارت جامع الى ان اللقاء تناول أهمية قيام البنك بمنح المزيد من الاليات والبرامج التمويلية للمستثمرين فى المجمعات الصناعية سواء التى أنشأتها الوزارة او التى تنشأها هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات بهدف مساعدة هؤلاء المستثمرين على اقامة مشروعاتهم والتوسع فيها وهو الامر الذى يسهم فى زيادة معدلات انتاجية الصناعة المصرية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب ، فضلاً عن أهمية مشاركة البنك فى مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والتى أطلقها السيد رئيس الجمهورية مطلع الشهر الجارى خاصة وأنها أحد المبادرات التى تلقى إهتمام ورعاية من البنك المركزى .

وأضافت ان تنمية وتعزيز الصادرات يمثل محور رئيسى لمستهدفات خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة ، وهو ما يتطلب اتاحة برامج تمويلية ميسرة لمساعدة الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير ، مشيرة فى هذا الاطار الى الدور الهام الذى لعبه الجهاز المصرفى فى تنفيذ مبادرة السداد النقدى الفورى لمستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات والتى تم من خلالها سداد حوالى ١٣،٢ مليار جنيه خلال شهرين فقط .

ولفتت جامع الى اهمية التعاون بين البنك ومنظمات الاعمال لعرض برامج التمويل المتاحة للقطاع الصناعي وبصفة خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تمويل الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل ، مؤكدة فى هذا الاطار على التعاون المثمر والبناء بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

ومن جانبها اكدت غادة البيلى رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية حرص البنك على المشاركة الفعالة فى تنفيذ خطط الدولة لاقامة المشروعات القومية وتنمية وتطوير المشروعات الانتاجية ،وكذا كافة المبادرات المتعلقة بصناعة السيارات وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة مشيرةً الى ان البنك يعمل حالياً على تنويع محفظة القروض و التوسع في البرامج التمويلية لكافة القطاعات الصناعية والتصديرية والتى تأتى على رأس اولويات خطة عمل البنك خلال المرحلة الحالية حيث تعكس تلك المشروعات هوية البنك بإعتباره معنى فى الأساس بهذه النوعية من المشروعات.

واشارت الى سعى البنك لتقديم خدمات بنكية متميزة لمجتمع الاعمال من خلال فروع البنك المنتشرة فى معظم محافظات الجمهورية وبصفة خاصة منطقة الصعيد ، مؤكدةً حرص البنك على تعزيز التعاون مع كافة المستثمرين والمصدرين ومنظمات الأعمال لتعظيم الاستفادة من امكانات البنك التمويلية فى دعم الصناعة الوطنية