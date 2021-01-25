5 طرق مجربة للتخلص من رائحة البصل المقلي في المطبخ

نقدم لكِ افضل الطرق المجربة للتخلص من رائحة البصل المقلي المزعجة في مطبخك والحصول على رائحة جميلة:





1- قطعي ثمرة من الليمون لشرائح وضعيها في قدر به ماء واغلي الليمون جيدا الطريقة تسحب رائحة البصل بكل سهولة وتولد رائحة طيبة

2- يُصبّ القليل من الخل في وعاء، مع إضافة ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. يمكن أن يساعد الخليط في امتصاص الرائحة المنبعثة.

3- يمكن للشموع المعطرة المشتعلة أن تجعل رائحة الغرفة جذابة.

4- يوضع عود من القرفة في قدر مليئة بالماء، على نارٍ عاليةٍ، حتى يغلي الماء، فتترك القدر على النار لبعض الوقت، حتّى استنشاق رائحة القرفة في الهواء.

5- يُستخدم صودا الخبز في التقليل من الروائح، عن طريق وضعها في الماء حتى الغليان.