أمين الفتوى يرد على سؤال "هل يجوز وضوء المسلم في الحمام؟"

رد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك مفاداه "هل يجوز وضوء المسلم في الحمام؟"، على النحو التالي:





وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية متعجبا "اومال يتوضأ فين في المطبخ؟!"، مؤكدا أن الناس تتوضأ عادة في الحمام، بل إن توضأ في المطبخ تندهش الزوجة لأنه ليس مكان الوضوء، مؤكدًا أن الحمامات الآن نظيفة وليست هي "الكنف" القديمة التي يخشى الإنسان فيها أن يصطدم فيه رزاز الماء بعد ان يمس النجاسة، فيصاب بوسواس الطهارة.





وأكد أمين الفتوى أنه من الجائز الوضوء في الحمام وليس هناك أي مانع في ذلك.