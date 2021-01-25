اعتقال أكثر من 250 شخصا خلال أعمال شغب في هولندا

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:27 ص
الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
وكالات

اعتقلت الشرطة الهولندية، اليوم الاثنين، أكثر من 250 شخصًا في عدة مدن شهدت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على فرض حظر التجول وسط أعمال تخريب ونهب.

 

وكانت الاضطرابات، اندلعت في اليوم الثاني من فرض قيود جديدة أكثر صرامة للتصدي لفيروس كورونا شملت حظر تجول خلال الليل مما أدى إلى وقوع مظاهرات.

 

ونشرت السلطات الهندية، وحدات من شرطة مكافحة الشغب في 10 مدن وبلدات على الأقل بعد سريان حظر التجول في الساعة 21:00، بحسب وسائل إعلام هولندية.

 

وقد أشعل المتظاهرون، النار في سيارات كما تعرضت الشرطة للرشق بالحجارة ودمرت ممتلكات عامة.

 

واستخدمت الشرطة الهندية، خراطيم المياه والكلاب والخيالة لتفريق احتجاج في وسط أمستردام بعد ظهر الأحد.

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا التصدي لفيروس كورونا اعتقال أكثر من 250 شخص

أخبار تهمك

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعة

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 8 ساعات

صحيفة إسبانية: نجم ريال مدريد تعرض للإصابة في لقاء ألافيس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 18 ساعة

بعد فشل الكيان الثوري.. عمرو أديب يوجه نصيحة إلى الهاربين في إسطنبول

منذ حوالي 4 ساعات

المرشح الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ ساعة و نصف

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الشرطة العراقية تستخدم الرصاص الحي لتفريق متظاهرين في البصرة

الهند تعيد فرض قيود على الحركة في أجزاء من المدينة الرئيسية في كشمير بعد الاشتباكات

عاجل.. تجدد التظاهرات الطلابية في محافظتي كربلاء والديوانية العراقيتين

ارتفاع حصيلة الاحتجاجات بالهند على قانون الجنسية إلى 14 قتيلاً

الشرطة الأمريكية تعتقل محتجين انتهكوا حظر التجول في مانهاتن

مقتل 5 متشددين في كشمير إثر اشتباك مع القوات الهندية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 م

نجم الأهلي يصر على الرحيل

المرشح الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد

09:00 ص

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

02:06 ص

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام بيراميدز

09:00 ص

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

03:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات