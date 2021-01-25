أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأثنين 25-1-2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:05 ص
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
الفجر الاقتصادي

أستقرت اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق المصرية، اليوم الأثنين، مع القيام الحكومة بمشروعات زراعية ضخمهة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة

 

 

وقد جاءت اسعار الخضروات اليوم الأثنين 25-1-2021 :

الطماطم بين جنيه و1.75 جنيه،

البطاطس بين جنيه و2 جنيه،

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.75 و3.75 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.25 و2.25 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

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