أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأثنين 25-1-2021
أستقرت اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق المصرية، اليوم الأثنين، مع القيام الحكومة بمشروعات زراعية ضخمهة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة
وقد جاءت اسعار الخضروات اليوم الأثنين 25-1-2021 :
الطماطم
بين جنيه و1.75 جنيه،
البطاطس
بين جنيه و2 جنيه،
البصل
بين 3 و5 جنيهات.
الكوسة
بين 1.75 و3.75 جنيه.
الفاصوليا
بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان
البلدي بين 1.25 و2.25 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل
الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل
الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية
بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار
البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
أسعار
الفاكهة:
البرتقال
البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال
السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون
البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.
الرمان
بين 4 و7 جنيهات.
الجوافة
بين 4 و7 جنيهات.
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