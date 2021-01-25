أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأثنين 25-1-2021

أستقرت اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق المصرية، اليوم الأثنين، مع القيام الحكومة بمشروعات زراعية ضخمهة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة

وقد جاءت اسعار الخضروات اليوم الأثنين 25-1-2021 :

الطماطم بين جنيه و1.75 جنيه،

البطاطس بين جنيه و2 جنيه،

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.75 و3.75 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.25 و2.25 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.