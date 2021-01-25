المرشح الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:00 ص
زيدان
زيدان
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن المدربين المرشحين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، تحسبًا لرحيله خلال الفترة المقبلة.

وهناك حالة من الجدل حول مستقبل زيدان مع ريال مدريد، وذلك بعد خسارة بطولة السوبر الإسباني، بالإضافة إلى توديع بطولة كأس ملك إسبانيا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت بيلد" عن تقارير إسبانية، فإن جوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج الألماني، من أبرز المرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد.

وتابعت الصحيفة، أن ناجلسمان هو المرشح الأقرب لتولي المهمة، حال رحيل زيدان، بالإضافة إلى المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد يريد التعاقد مع ناجليسمان، الذي لديه القدرة على تطوير المواهب الشابة.

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