الكشف على 525 مواطن من خلال القوافل الطبية بقرى بمرسى علم (صور)

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
محمد طه

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن إقامة قافلة طبية علاجية بقرى ابو غصون وبرانيس وحماطة ومدينة مرسى علم خلال الفترة من 21 وحتى 24 يناير 2021.


وذلك بالتعاون مع العديد من الجامعات المصرية. التى دشنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، بروتوكولات تعاون معها لرفع مستوى الخدمة الطبية المجانية اللازمة لاهالى البحر الأحمر، طبقا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وقال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص ل"لفجر"، أنه تم الكشف وصرف العلاج لعدد 525 مواطن واجراء عدد 91 فحص معملى واجراء عدد 16 حالة اشعة موجات صوتية وعدد 86 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة وتحويل عدد 6 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان
وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي محافظة البحر الأحمر.
الكشف على 525 مواطن من خلال القوافل الطبية بقرى بمرسى علم (صور)
الكشف على 525 مواطن من خلال القوافل الطبية بقرى بمرسى علم (صور)
الكشف على 525 مواطن من خلال القوافل الطبية بقرى بمرسى علم (صور)
الكشف على 525 مواطن من خلال القوافل الطبية بقرى بمرسى علم (صور)
الكشف على 525 مواطن من خلال القوافل الطبية بقرى بمرسى علم (صور)
الكشف على 525 مواطن من خلال القوافل الطبية بقرى بمرسى علم (صور)
الكشف على 525 مواطن من خلال القوافل الطبية بقرى بمرسى علم (صور)
الكشف على 525 مواطن من خلال القوافل الطبية بقرى بمرسى علم (صور)

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