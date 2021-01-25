أسعار الدينار الكويتي بالبنوك المصرية اليوم الأثنين 25-1-2021
واصلت أسعار الدينار
الكويتي، اليوم الاثنين 25 -1-2021 ،
المحافظة على مستويتها السعرية أمام الجنيه المصري بجميع البنوك، وقد بلغ سعر
صرفها في المتوسط 51.54 جنيه للشراء
و51.94 جنيه للبيع.
أسعار الدينار
الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 25 -1-20201 :
سعر الدينار الكويتي
الدولار في البنك المركزي: 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك عودة: 15.65 جنيه
للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي:
15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي: 65 جنيه للشراء
و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعير والاسكان: 65
جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتي: 65
جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في الممصرف المتحد: 65 جنيه
للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي
في البنك التجاري الدولي: 65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي: 65
جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى اليوناني
بمصر:15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصري :15.63
جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا