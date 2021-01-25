أمير مرتضى يسخر من اتحاد الكرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:00 ص
امير مرتضى
امير مرتضى
غدير أحمد
سخر أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، من تصريحات أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة.

وكتب أمير عبر مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تغريدة شملت"‏لاعب يتوقف 4 مواجهات الدنيا تتقلب، والقرار يتعدل ويبقى مواجهة وحيدة ويطلع المسؤول يقولك تم الغاء القرار مراعاة للصالح العام".

وتابع:"أما عم مجلس إدارة منتخب يتحل وجمهور بالملايين يغضب و يثور وكل ده، خارج المصالحة العام يمكن فاكرينه نادي شركات مثلا!!".

وأشار أمير مرتضى منصور: "الموضوع أكبر من خطأ حكم مباراة، كفاية عبث بالصالح العام.

الجدير بالذكر أنه تم حل مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، بقرار من وزير الشباب والرياضة بسبب مخالفات مالية، وإحالة أعضاء المجلس للنيابة العامة للتحقيق.

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رياضة امير مرتضى الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد مجاهد

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