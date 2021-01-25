صحيفة إسبانية: نجم ريال مدريد تعرض للإصابة في لقاء ألافيس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن إصابة أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، خلال لقاء ديبورتيفو ألافيس، الذي تمكن به للميرنجي بالفوز بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الـ20 من عمر مسابقة الليجا.





صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ذكرت أن استبدال ماركو أسينسيو، جناح الفريق، في الشوط الثاني من المباراة لم يكن بهدف منح اللاعب راحة".





وأضافت:"أسينسيو أصيب في ساقه أثناء اللقاء، لاسيما أن شوهد وهو يضع الثلج عند الوصول إلى مقاعد البدلاء، وقام بإيماءات واضحة من الألم".





وتابع:"ورغم استبدال أسينسيو وخروجه من الملعب وهو يعرج، لكن الميرنجي لم يصدر أي بيان بشأن إصابة الجناح الإسباني".





واختتمت:" أنَّ اللاعب سيحصل على راحة من المران الجماعي للفريق حتى الثلاثاء القادم، وعند استئناف التدريبات سيظهر مدى استمرار معاناة اللاعب من الآلام، أو تعرضه لإصابة عضلية".



