رونالدو أفضل لاعب في يوفنتوس في ديسمبر

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:20 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
ريهام عبد المحسن
توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بجائزة جديدة ستتم إضافتها إلى ملف بطولاته وأرقامه الشخصية خلال مسيرته الحافلة.

وأعلن يوفنتوس الإيطالي عن فوز الدون البرتغالي بجائزة أفضل لاعب في الفريق في شهر ديسمبر الماضي وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي بعد تألقه مع السيدة العجوز خلال الفترة الماضية.

ويحتل رونالدو صدارة قائمة هدافي بطولة الدوري الإيطالي برصيد 15 هدفا بفارق 3 أهداف عن الإيطالي شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة حصدها من 19 مباراة.

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