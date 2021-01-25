درجة الحرارة 2 في هذه المدينة.. تفاصيل طقس اليوم الاثنين

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:37 ص
بوابة الفجر
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد.

ويكون الطقس دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بارد على جنوب سيناء، وتكون سرعة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية جنوبية غربية في حين تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

الإسكندرية 19 11

وادى النطرون 19 10

طنطا 20 09

شبين الكوم 20 10

دمنهور 19 10

بلطيم 19 10

مطروح 19 09

السلوم 20 07

سيوة 19 03

بورسعيد 20 11

دمياط 19 10

الزقازيق 20 10

المنصورة 19 11

الإسماعيلية 20 08

السويس 20 10

العريش 19 09

رفح 18 09

رأس سدر 20 08

نخل 19 06

نويبع 22 15

طابا 20 10

كاترين 15 02

الطور 20 09

شرم الشيخ 23 13

الغردقة 23 12

مرسى علم 22 13

الفيوم 20 07

بنى سويف 20 07

المنيا 21 05

أسيوط 21 05

سوهاج 22 06

قنا 23 06

الأقصر 24 07

أسوان 25 08

إدفو 25 08

أبوسمبل 25 09

الوادى الجديد 22 04

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 23 16

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