رانيا فريد شوقي تنعي الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي

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نعت الفنانة رانيا فريد شوقي الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت رانيا فريد شوقي صورة الراحلة، وعلقت قائلة" ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلهافسيح جناته"





يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.





والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.