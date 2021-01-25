رئيس دولة بارز يعلن عن إصابته بفيروس كورونا

كشف لوبيز أوبرادور، الرئيس المكسيكي، اليوم الإثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال الرئيس المكسيكي، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يؤسفني أن أبلغكم أنني مصاب بفيروس كورونا، الأعراض طفيفة لكني الآن أتلقى العلاج الطبي".





وتابع : "كالعادة ، أنا متفائل. سنمضي قدما جميعا".



