اليوم.. مجلس النواب يستمع إلى بيان وزيري الهجرة والقوى العاملة

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاثنين، خلال جلسته العامة، الاستماع إلى بيان وزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ليعرض كل وزير موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





ويستمع المجلس خلال الأسبوع في جلسته العامة إلى وزراء الخارجية والطيران المدني والثقافة والبيئة أيضا لعرض كل وزارة موقفها بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



