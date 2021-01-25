أطيب القلوب.. هكذا نعت وفاء عامر الراحلة عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
نعت الفنانة وفاء عامر الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت وفاء عامر صورة الراحلة، وعلقت قائلة" ربنا يرحمك يا أطيب القلوب"



يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.


والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

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