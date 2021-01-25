رسميا.. مطربو مهرجان "عايم في بحر الغدر" أعضاء نقابة الموسيقيين

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:15 ص
بوابة الفجر

شارك أحمد عزت وعلي سمارة، أصحاب مهرجان "عايم في بحر الغدر" الشهيرة، جمهورهم بصورة عبر حساباتهم على "فيسبوك"، لحظة استلامهم كارنية نقابة المهن الموسيقية.

وعلقوا عليها: "كارنية نقابة المهن الموسيقية تمت بحمد الله".

وطرح مهرجان عايم فى بحر الغدر "الوشواش ألوان" يوم 3 مايو 2019 على  موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحققت الأغنية من ذلك الحين وحتى الان أكثر من 140 مليون مشاهدة، كما لاقت رواجًا بين جميع الفئات.

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