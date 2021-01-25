رسميا.. مطربو مهرجان "عايم في بحر الغدر" أعضاء نقابة الموسيقيين





شارك أحمد عزت وعلي سمارة، أ صحاب مهرجان "عايم في بحر الغدر" الشهيرة، جمهورهم بصورة عبر حساباتهم على "فيسبوك"، لحظة استلامهم كارنية نقابة المهن الموسيقية.





وعلقوا عليها: "كارنية نقابة المهن الموسيقية تمت بحمد الله".





وطرح مهرجان عايم فى بحر الغدر "الوشواش ألوان" يوم 3 مايو 2019 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وحققت الأغنية من ذلك الحين وحتى الان أكثر من 140 مليون مشاهدة، كما لاقت رواجًا بين جميع الفئات.



