رسميا.. مطربو مهرجان "عايم في بحر الغدر" أعضاء نقابة الموسيقيين
الإثنين 25/يناير/2021 - 04:15 ص
شارك أحمد عزت وعلي سمارة، أصحاب مهرجان "عايم في بحر الغدر" الشهيرة، جمهورهم بصورة عبر حساباتهم على "فيسبوك"، لحظة استلامهم كارنية نقابة المهن الموسيقية.
وعلقوا عليها: "كارنية نقابة المهن الموسيقية تمت بحمد الله".
وطرح مهرجان عايم فى بحر الغدر "الوشواش ألوان" يوم 3 مايو 2019 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وحققت الأغنية من ذلك الحين وحتى الان أكثر من 140 مليون مشاهدة، كما لاقت رواجًا بين جميع الفئات.
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