النجوم يهنئون صلاح عبد الله بعيد ميلاده (صور)

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:14 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

حرص عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السعدني ومي كساب على تهنئة النجم صلاح عبدالله بعيد ميلاده.

ونشر السعدني صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب: "عيد صلاح عبد الله.. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي".

وهنأ الفنان هشام ماج، صلاح عبد الله حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب: "الناس كلها يتعملها استوري تتشال تاني يوم وأنت يتعملك بوست لوحدك ميتشلش أبداً.. كل سنة وأنت طيب يا أجدع من قابلت في الشغلانة دي .. بحبك يا صاصا".

وشاركت مي كساب عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة الفنان صلاح عبد الله فيما علقت  قائلة: "كل سنة وإنت أبويا الغالي.. أحن وأجدع وأنبل صاصا في الدنيا ربنا يخليك لينا يا حبييي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

وشارك أيضا الفنان احمد السعدنى فى بطولة مسلسل " وعد" بطولة مى عز الدين، وحازم سمير، وحسن حسنى، وكارمن لبّس، وملك قورة، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسى، وهند رضا، حسام داغر، وسميرة مقرون، ورانيا ملاح، راندا البحيرى وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.
النجوم يهنئون صلاح عبد الله بعيد ميلاده (صور)
النجوم يهنئون صلاح عبد الله بعيد ميلاده (صور)
النجوم يهنئون صلاح عبد الله بعيد ميلاده (صور)
النجوم يهنئون صلاح عبد الله بعيد ميلاده (صور)
النجوم يهنئون صلاح عبد الله بعيد ميلاده (صور)
النجوم يهنئون صلاح عبد الله بعيد ميلاده (صور)

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